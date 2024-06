Macron : Il a vendu la France aux Américains

Les dermatologues associés ont encore frappés.

Le moins que l’on puisse dire c’est que les vidéos de John Thor sont très bien faites.

https://odysee.com/@Lea:b/John-ESCAPE-THE-MATRIX:a

John Thor ÉCHAPPEMENT DE LA MATRICE Remastérise – VF Avec Eric Dubay et Christopher Greene

3 mai 2024

EXIT THE MATRIX 2ème édition (REMASTERED AUDIO)

Le sujet ?

La terre plate, mais pour aller plus loin voici, mais en anglais, une documentaire sur l’architecture, a t’elle été vraiment faite par notre civilisation ?

https://www.youtube.com/watch?v=mBHBfz4p5_M

ANCIEN ORDRE MONDIAL - Tout ce qu’on nous a dit est un mensonge - Hibbeler Productions - Stew Peters Network

10 juin 2024

Le monde a besoin de connaître la vérité que l'histoire falsifiée a dissimulée. Regardez Old World Order, et découvrez-en plus sur : https://stewpeters.com/owo/

