(Vidéos) Les entretiens sur les Etats-Unis

Les dernières vidéos du Cercle Aristote sur les Etats-Unis :

1. Pierre-Yves Rougeyron : L'Amérique de Trump, entre Nation et Empire (conférence)

Le 24 octobre 2020, Pierre-Yves Rougeyron présentait "L'Amérique de Trump : entre Nation et Empire" du paléoconservateur américain Paul Gottfried paru dans la collection Cercle Aristote aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.

2. Pierre-Yves Rougeyron : Trump, Le nationalisme et la haine (Radio Courtoisie)

3. Pierre-Yves Rougeyron : Anarchy in the US 1/3

Pierre-Yves Rougeyron expose la première partie de son analyse des récents évènements survenus aux Etats-Unis, notamment l'irruption dans le Capitole de partisans de Donald Trump.

4. Pierre-Yves Rougeyron : Coup d'état des GAFAM ? (Anarchy in the US 2/3)

Pierre-Yves Rougeyron expose son analyse sur les évènements en cours au Etats-Unis. Dans cette deuxième vidéo, il revient notamment sur le blocage du compte Twitter de Donald Trump et sur le rôle des réseaux sociaux et des GAFAM dans cette affaire.

5. Pierre-Yves Rougeyron : Qu'attendre de Biden ? (Anarchy in the US 3/3)

Pierre-Yves Rougeyron expose le dernier point de son analyse des évènements en cours aux Etats-Unis : que peut-on attendre de la présidence Biden ?

6. Alexandre Mendel / Pierre-Yves Rougeyron : Trump Vs Biden, deux Amériques face à face

Le Cercle Aristote vous propose la rediffusion de l'échange entre Alexandre Mendel, auteur du livre "Chez Trump, 245 jours, 41000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent." et Pierre-Yves Rougeyron lors de notre soirée spéciale élections américaines du 03 novembre 2020.

7. Alpeyrie / Rougeyron : Investiture de Joe Biden - Papy fait de la décadence 1/2 (Rediff. du 20.01)

Jonathan Alpeyrie, photographe de guerre actuellement aux Etats Unis, et Pierre-Yves Rougeyron analyse l'investiture de Joe Biden, 46ème président des Etats-Unis d'Amérique.

8. Alpeyrie / Rougeyron : Investiture de Joe Biden - Papy fait de la décadence 2/2 (Rediff. du 20.01)

Jonathan Alpeyrie, photographe de guerre actuellement aux Etats Unis, et Pierre-Yves Rougeyron répondent aux questions du public lors du direct spécial investiture de Joe Biden du 20.01.2021.