Vidéo du Grand Entretien de novembre 2021 - Pierre-Yves Rougeyron

Première Partie du Grand Entretien de ce mois-ci. Nous abordons la saison des aveux en cours, c'est-à-dire le choc du réel face aux mythes du souverainisme économique et migratoire possible dans le carcan de l'Union Européenne. Puis la partie que vous attendez tous, le travail de la notion du mois, le boomerisme mental. Avec l'actualité du Cercle Aristote et la recommendation lecture du mois de Pierre-Yves.





Tags : Politique Société