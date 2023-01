Étienne Chouard : « Macron est un agent de l’Empire, un traître, qui mate la province France »

Etienne Chouard, inlassable défenseur de la démocratie et du référendum d’initiative citoyenne (RIC), est l’invité d’Eric Morillot dans Bistro Libertés. Icône des Gilets jaunes, il se définit lui-même comme "populiste" et lutte avec acharnement contre la ploutocratie dans laquelle nous vivons. Ses mots contre Emmanuel Macron sont particulièrement durs. Durant cette émission, Chouard rechignera à répondre aux questions d'actualité de l'animateur, les jugeant superficielles, préférant se concentrer sur le cœur de son message, certes maintes fois entendu : avant de nous écharper entre militants de gauche et de droite, dans des luttes qui ne donnent jamais rien, car nous sommes impuissants, il faudrait que chacun comprenne qu'il faut d'abord écrire nous-mêmes ce qui institue notre impuissance : la Constitution. Pour ce faire, les électeurs que nous sommes devraient se muer en citoyens et s'entraîner à écrire les articles d'une nouvelle Constitution. Mais Chouard constate, à son grand regret, que personne ou presque ne pratique les ateliers constituants qu'il prône. Les gens voudraient davantage suivre le leader qu'il pourrait être que de se prendre en main. Signe peut-être que les hommes préfèrent finalement la soumission à la liberté, le suivisme à la prise de responsabilité, la désignation d'un chef à la sauvegarde de l'autonomie du peuple. Cependant, Chouard ne perd pas espoir et juge possible d'assister de son vivant à l'évolution à laquelle il aspire.