Gilets jaunes : Comment la BAC s’y prend pour faire dégénérer les manifestations…

Selon une étude réalisée par un organisme que je ne nommerai pas, « seulement » 20% de la population serait gilet jaune (actif). Après il y a les passifs qui soutiennent les revendications. En tout, ils seraient plus de 70%. Mais ce ne sont que des sondages…

S’offusquer…Perso, je ne me vois pas la fermer, je ne peux pas c’est comme ça. Ensuite les conspirationnistes qui disent n’importe quoi, ça existe aussi et de toute façon on ne peut pas vivre continuellement dans le conspirationnisme. Mais aujourd’hui il ne s’agit plus d’une théorie conspirationniste, mais de faits bien réels qui se déroule devant nos yeux. Alors ne rien faire c’est exactement ce que souhaite le pouvoir, médias compris. Pourrais-tu, toi, laisser se faire massacrer devant tes yeux ton père ou ta mère, ta femme (que tu sois boxeur ou non), ton ami ou tout simplement un de tes concitoyen sans réagir ? Pourrais-tu voir ton gosse ou ta femme à terre entrain de recevoir des coups de pied et de matraque, te demander de l’aide et ne rien faire, te dire : « Ah mais je ne peux rien faire, les forces de l’ordre c’est l’autorité, elle a le droit de vie ou de mort ! » ? On en est là, c’est sur cette base que les mass-médias conspuent la violence des GJ.

Responsabilisons nous = arrêtons de travailler. Heu oui, mais… non. Tu as une famille ? Tu vas en faire quoi ? Tu as un prêt ? Tu vas payer comment ? Si tu ne paies pas, il y aura saisie de tes biens et la police viendra te foutre dehors si tu ne dégages pas assez vite et ils pourront te massacrer toi et ta famille, personne ne viendra vous plaindre, et tu sais pourquoi ? Parce que tu auras enfreint la loi ! Alors que manifester et un droit (même si on peut se poser la question désormais). Donc agir de la sorte c’est devenir réellement délinquant, ça bousilles des vies et c’est finir par se retrouver seul, voir SDF. Et tu vois, le gouvernement le sais bien tout ça et c’est comme ça qu’il nous tient : notre société est basée sur la consommation et la propriété qui forme une paire de menotte pour que l’on reste bien sage. S’arrêter de bosser est à la portée des plus riches ou des marginaux (ou les deux).

Les 20% d’actifs du mouvement représentent les plus pauvres qui n’ont plus grand-chose à perdre. Les autres sympathisant, les passifs, sont encore dans un certain confort (l’IDF en est le plus bel exemple) mais craignent de basculer dans les 20% les plus pauvres. Ils ont peur de perdre le peu de confort qu’il leur reste, ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de se faire massacrer par les forces de l’ordre. Mais ils savent que la cause et juste parce qu’ils sentent bien la lame du rasoir qui les frôlent à chaque fin de mois. Reste les 20% et quelques qui représentent les plus riches et/ou l’électorat d’E. Macron.

Moi ce que je trouve vraiment scandaleux donc, ce sont ces élus censés nous représenter et qui ne font pas leur boulot. Ils sont aussi les garants de nos institutions, de la république et de notre démocratie, mais ils ne font rien. Ils sont payés pour ça et grassement en plus ! Même l’opposition est molle ; tous les députés qui la constitue, et même au-delà, auraient dû revêtir un gilet jaune à l’assemblée nationale, à l’image de ce qu’a fait J. Lassalle ! C’est là que l’on se rend bien compte qu’il n’y a de représentativité dans notre système démocratique. De la part d’un gouvernement en place, on en avait un peu l’habitude, mais de l’opposition c’est tout de même assez nouveau, surtout pour des choses aussi graves. Je pense que nous sommes entrai de découvrir en live, comment une dictature se met en place. Du coup, je m’interroge : suis-je conspirationniste ?