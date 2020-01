Ils jettent tout contre la réforme des retraites, et vous, qu’allez-vous jeter ?

Jeter tout !

Outre toutes les grèves qui touchent divers secteurs d’activité, une symbolique est née pour exprimer son mécontentement envers le projet de réforme des retraites : jeter son outil de travail.

Après les avocats qui ont jeté leur robe aux pieds de la ministre, c’est au tour de différentes professions de jeter, la blouse pour le personnel hospitalier, le cartable, cahiers, livres et crayons pour les enseignants et étudiants, des outils pour les agents du Mobilier National, etc.

Dijon : les profs ont jeté leur cartable devant le rectorat

Le Mans : des professeurs de l’université jettent leurs cartables. « Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire », scandent les professeurs

#LeMans #reformedesretraites Des professeurs de l’université jettent leurs cartables, en guise de protestation. pic.twitter.com/320EFlbGty — France Bleu Maine (@bleumaine) 15 janvier 2020

#LeMans #reformedesretraites Les professeurs font iruption dans une salle de conférence, devant un auditoire acquis à leur cause. pic.twitter.com/5R1AlHPmKO — France Bleu Maine (@bleumaine) 15 janvier 2020

Versailles : des cahiers jetés devant le rectorat, 200 professeurs expriment leur ras-le-bol

Devant le rectorat de Versailles cet après midi . On lâche rien #EducEnGreve pic.twitter.com/ZcjNyw3amP — SNES/FSU CRETEIL (@SnesFsuCreteil) 15 janvier 2020

Dépose des outils ce matin aux les vœux du Directeur des agents du Mobilier National

Paris : contre le manque de moyens de l'hôpital Saint-Louis, des médecins jettent leurs blouses blanches

Hôpital, avocats, enseignants... De nombreux professionnels ont manifesté leur mécontentement d'un geste parlant : ils ont déposé leurs outils de travail.

Les enseignants ont vidé leurs cartables, jetant manuels, cahiers etc devant notamment la permanence de la députée LREM des Hauts-de-Seine, Bénédicte Petelle

https://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/src/pzf0xq/showtitle/1/mdtk/01499695/zone/18

Après l'hôtel de ville la semaine passée les pompiers du havre en grève jettent de la neige carbonique aux abords de la sous-préfecture

Après l'hôtel de ville la semaine passée les pompiers du #havre en grève arrosent les abords de la sous préfecture #greve14janvier #reformesdesretraites pic.twitter.com/9aC6uOX8Cz — christophe frebou (@chrisfreb_Havre) 14 janvier 2020

Les avocats toujours en grève pour la deuxième semaine consécutive : « Du jamais vu »

« Du jamais vu » : les avocats en grève pour la deuxième semaine consécutive « Du jamais vu » : les avocats en grève pour la deuxième semaine consécutive Lire l'article ? : https://francais.rt.com/france/70184-reforme-retraites-nombreux-barreaux-entament-deuxieme-semaine-greve-du-jamais-vu ? Face à la réforme des retraites, la totalité des 164 barreaux de France et d'Outre-mer sont en grève. La réforme prévoit d'intégrer le régime de retraite autonome, bénéficiaire et solidaire, des avocats au régime universel. Publiée par RT France sur Jeudi 16 janvier 2020

STRASBOURG SAVERNE : jeté de robes à l’issue de l’audience solennelle de la cour d’appel

Publiée par UJA STRASBOURG SAVERNE sur Vendredi 17 janvier 2020

Contre la réforme des retraites, les avocats plantent leurs tentes au tribunal de Bobigny

Alors question : en tant que manifestants, a-t-on le droit de jeter un pavé dans la … ?

Tags : Santé Justice Retraites Manifestation