Le grand débat national : E. Macron s’offre une campagne aux frais de l’état ?

""J’ai pris des nouvelles de sa santé pour tout vous dire", confie-t-il. "Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les gens et les erreurs qu’ils ont pu commettre, je me soucie souvent de la santé des gens qui m’entourent", conclut Sébastien Lecornu sans vouloir en dire plus sur le contenu de leur échange."





Lecornu, sensible à la "santé" de Benalla, saura faire preuve de la même sollicitude dans la conduite du "grand débat", et il fera preuve de la même mansuétude à l’égard des manifestants coupables "d’erreurs"...