Votre salaire n’augmente pas ? Ruffin vous explique pourquoi !

Bertrand bosse à l'usine la nuit, enchaîne avec VTC au petit matin, et ne part pourtant pas en vacances avec ses gamins. Les 500 fortunes françaises ont, elles, quadruplé en dix ans, comme le dévoile Challenges. Voilà l'injustice que Ruffin et ses collègues vont tenter de faire éclater à l'Assemblée, pour obtenir autre chose que des aumônes et des chéquounets. Mais Macron, lui, sert les firmes... jusqu'en Nouvelle-Zélande !