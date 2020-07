Transition écologique : mission impossible ?

@JL

Je suis plutôt d’accord avec vous. Le développement durable est en soi une forme d’oxymore. Quand on écrit "transition écologique", l’expression étant devenu courante, on pense que l’on se fera comprendre.

Mais vous avez raison, certains mots servent à endormir plus qu’à agir.

Et je note attentivement votre suggestion.