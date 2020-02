Vincent Munier, éternel émerveillé : « l’art est partout dans la nature »

Prendre le temps, vivre au rythme des animaux, s'immerger dans leur monde sauvage... et parfois, comme dans un rêve, une belle image restituera cette émotion unique que la nature nous a offerte.

Passe-moi les jumelles : "Vincent Munier, éternel émerveillé"

Vincent Munier

L'art est partout dans la nature. Et après tu essaies de mettre en image tes rêves, en quelque sorte. Une belle image c'est une transmission d'une émotion, je pense. L'affût, la promesse de l'animal invisible. C'est des moments de pure méditation. Ces neuf loups face à moi... c'était le moment rêvé depuis de nombreuses années. On est passé de grand prédateur à grand destructeur. C'est très triste.

Michel Munier

Ce sont des photos qui nous montrent cette fragilité de la nature... Elles posent question : qu'est-ce que nous on fait de cette nature ?

Vincent Munier

Pour un éternel émerveillé, je trouve ça très beau. Et c'est tellement vrai.

Merci à Passe-moi les jumelles pour cette magnifique émission !

Vidéo ajoutée le 27 décembre 2019 sur la chaîne Passe-moi les jumelles - durée 52:04

Capable de tisser un lien entre l’homme et le vivant, Vincent nous transmet avec une subtilité toute particulière ses émotions les plus intimes. Mais le pape de la photographie animalière en est convaincu : montrer la beauté ne suffit plus. C’est un choc, une sorte de révolution culturelle que nous devons désormais opérer si nous voulons préserver – pour ne pas dire sauver - le monde que nous laisserons à nos enfants.

Passe-moi les jumelles du 29 novembre 2019, une émission de la Radio Télévision Suisse

"Vincent Munier, éternel émerveillé", un film de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz

Avec la participation de

Vincent Munier

Marie Amiguet

Michel Munier

Photographies et Images animalières : Vincent Munier

Images et son : Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon

Montage : Raphaëlle Jeanmonod

Mixage : Pierre Bader

Illustration sonore : Laurent Jespersen, Marc Namblart

Etalonnage : Olivia Nicole

Images Artique :

Yanick Gentil