Emmanuel Todd, historien et démographe français, présente une vision controversée de la guerre en Ukraine et de ses conséquences pour l’Occident. Ses analyses sont principalement basées sur deux sources :Position sur le conflit :Todd prédit une défaite de l’Ukraine et de l’Occident face à la Russie. Il affirme que les États-Unis et l’OTAN manquent de capacités industrielles et militaires pour soutenir l’Ukraine à long terme. Selon lui, l’appareil militaro-industriel américain montre des déficiences importantes, et les États-Unis produisent moins d’ingénieurs que la Russie, affaiblissant leur capacité de production d’armements.Critique de l’Occident :Todd est très critique envers les pays occidentaux. Il décrit un "Occident divers" avec un pôle libéral (États-Unis, Royaume-Uni, France) en déclin. Il considère que la classe dirigeante anglo-américaine est en "décomposition" et remet en question le calcul du PIB américain, estimant que la richesse réelle des États-Unis est surestimée.Vision de l’Ukraine :Todd présente une vision controversée de l’Ukraine, la décrivant comme un "État pluriel", "failli" et "instable" avant le conflit. Il adopte une position proche de la vision russe sur l’Ukraine, ce qui lui est reproché. Il qualifie le soutien occidental à l’Ukraine de "moralement douteux".Conséquences géopolitiques :Selon Todd, la défaite de l’OTAN pourrait paradoxalement être bénéfique pour l’Europe. Elle ouvrirait la voie à un rapprochement entre l’Allemagne et la Russie, donnant à l’Europe "une chance d’exister" en s’émancipant de l’influence américaine.Todd souligne qu’il ne justifie pas la guerre menée par la Russie, mais cherche à la comprendre et à analyser la situation. Il affirme que "ce n’est pas la Russie qui va gagner, c’est l’Occident qui perd" et que la défaite de l’Occident est "fondamentalement celle du monde anglo-américain".Il est important de noter que les positions de Todd sont controversées et contestées par de nombreux experts et observateurs. Ses analyses soulèvent des débats sur la nature du conflit, le rôle des puissances occidentales, et les implications géopolitiques à long terme de la guerre en Ukraine.