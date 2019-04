Michel Onfray : FREXIT vs Europe maastrichtienne, « Philippot et Asselineau ont raison sur ce sujet-là »

Michel Onfray, reçu par Sputnik France, saisit cette occasion pour nous dire tout le bien qu'il pense de cette « Europe libérale forte avec les faibles et faible avec les forts »

Sputnik France a reçu Michel Onfray pour un entretien d’actualité. Avec le philosophe, auteur de plus d’une centaine d’ouvrages, il a été question des Gilets jaunes et de leur avenir, des forces de l’ordre, de l’Europe, de la peine de mort, de l’avortement ou encore des médias. Le tout avec son franc-parler habituel. Entretien.

Michel Onfray sur les Gilets jaunes : « On envoie la police protéger l’ordre des riches »

Une autre demande que l'on voit souvent sur les pancartes des Gilets jaunes, c'est celle du Frexit. Or dans l'opposition politique française, le Frexit n'est que peu demandé. Les Républicains n'en veulent pas. Pas plus que Nicolas Dupont-Aignan ou le Rassemblement National, ou la France Insoumise... Tous ces partis veulent réformer l'Europe. Mais, réformer l'Europe, on l'a beaucoup entendu... Je pense à Alexis Tsipras, le premier ministre grec qui voulait réformer l'Europe. Il a plié et aujourd'hui il est même encensé par Bernard-Henri Lévy... donc on voit le chemin parcouru... En Italie aussi, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ne veulent pas sortir de l'Europe.

En France, il y a deux petits partis qui demandent le Frexit. C'est François Asselineau et l'UPR, et Les Patriotes de Florian Philippot. Eux ils disent qu'il est impossible de changer l'Europe. Et que, soit on la garde telle qu'elle est, ou on en sort.