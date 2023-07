« Il n’y a aucun débat sur la guerre en Ukraine aujourd’hui » (la constitutionnaliste Anne-Emmanuelle Bourgaux dans Le Soir)

Ça tombe bien, nos quatre invités partagent la conviction que le débat public se trouve enrichi lorsque les spectateurs et spectatrices peuvent connaître les points de vue des différentes parties concernées par un sujet afin d’avoir un maximum d’éléments pour se forger leur propre opinion. La guerre en Ukraine, ses causes, ses conséquences pour les peuples européens, son traitement médiatique, tout cela mérite bien un débat contradictoire : car l’échange d’arguments est le fondement de la démocratie.

• Aude Merlin est chargée de cours en science politique, membre du Cevipol, spécialiste de la Russie et du Caucase.

• Jean Vogel est professeur à l’ULB, président de l’institut Marcel Liebman et membre du Réseau européen de solidarité avec l’Ukraine.

• Michel Collon est journaliste, fondateur du collectif Investig’Action, spécialiste de la propagande de guerre.

• Jacques Baud a été membre du renseignement stratégique suisse. Au sein de l’OTAN, il a suivi la crise ukrainienne de 2014. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le renseignement, la guerre et le terrorisme.