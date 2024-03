Attentat à Moscou : un suspect aurait été payé 5400 dollars pour commettre l’attaque

Ah ouf, il a avoué et, comme on le voit sur les images, sans la moindre pression et en présence de son avocat...

Bon, si ce type et ses copines islamettes sont vraiment coupables de cet attentat et dérouillent, je ne vais certainement pas le déplorer mais pas pour autant m’en réjouir. Pour autant, le genre d’images que l’on voit sur la toute première vidéo sont objectivement celles d’un pays du tiers-monde et d’une dictature comme l’est la Russie. Sur agorachiottes, j’en connais un paquet qui approuvent...