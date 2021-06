Du Texas vers Mars : STARBASE, la gigantesque Cité des étoiles d’Elon Musk

Elon Musk veut construire une nouvelle ville au sud du Texas : sa Cité des étoiles, pour son entreprise SpaceX, à proximité de sa base privée de lancement et de son complexe industriel de production de fusées. Où ses Starships seront donc bientôt produits à la chaîne, testés et lancés en direction de sa planète : Mars.

Evidemment, certaines nuisances sont à prévoir pour le voisinage : quelques explosions de fusées, de légères perturbations sur l'environnement, des évacuations fortement conseillées lors d'essais périlleux, voire même des encouragments amicaux à aller s'installer ailleurs... Rien de bien méchant donc. La générosité d'Elon Musk devrait vite fournir un remède adéquat à ces légers désagréments...

STARBASE : La gigantesque cité des étoiles d'Elon Musk - Le Journal de l'Espace - Le Saviez Vous #6

Le Journal de l'Espace | 15 juin 2021 | 9min13

Si vous voulez voir au plus près ce qui s'est passé dernièrement sur le site SpaceX de Boca Chica :

Engine Section Mated to Super Heavy BN3 | SpaceX Boca Chica

NASASpaceflight | 16 juin 2021 | 13min44

Super Heavy BN3 is stacked on its engine section in the High Bay. Meanwhile, the 7th Launch Tower section is started and the Orbital Launch Site buzzes with activity as SpaceX prepares for the first orbital test flight.

Video & Photos from Jack (@TheJackBeyer). Edited by Brady Kenniston (@TheFavoritist)

