État islamique / Lafarge : Laurent Fabius mis en cause par d’anciens employés

Je suis peiné de voir un aussi brillant et fidèle serviteur de l’Etat (la France, bien évidemment...) comme Laurent Fabius une nouvelle fois placé sur le banc des accusés...

Laurent Fabius qui ne ferait pas de mal à une mouche...hein.. ? une mouche hémophile.. ? ah ça je ne sais pas...

Cessez de me distraire, je vous prie, rien ne m’empêchera de clamer haut et fort que nous sommes confrontés une fois encore à une manifestation nauséabonde de la bête immonde, cette bête jamais neutralisée dont l’embryon possédé multiplie les coups de poing et de savate sur la paroi abdominale de notre République et de ses valeurs, bête en perpétuelle croissance dont les vociférations diaboliques lors de la mise au monde glaceront le sang (contaminé.. ? taisez-vous.. !!!) des esprits éternellement attachés à notre démocratie, ultime rempart face à l’indicible...

Laurent Fabius est innocent ! bon sang ne saurait mentir...