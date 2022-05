’’Henri Guaino : c’est "comme si tout le monde faisait tout" pour qu’une guerre mondiale arrive’’

Factuellement, il suffisait qu’un seul des 30 membres de l’OTAN disent explicitement qu’il n’accepterait JAMAIS l’Ukraine comme membre de l’OTAN et c’était plié, vu qu’il faut l’unanimité. La Russie aurait pris acte.

Si l’U.E. n’était pas l’idiot du village sous influence des intérêts US (qui ne sont pas les nôtres), elle devait dire explicitement au pouvoir ukrainien qu’il devrait se torcher avec l’idée d’entrer dans l’U.E. aussi longtemps qu’il n’aurait pas mis en oeuvre les accords de Minsk II. L’entrée dans l’U.E. n’est pas un droit fondamental qu’une nation peut exiger des Etats membres, que je sache. A prendre ou à laisser bien sûr.

Il apparaît donc clairement que tous les européens, TOUS, n’ont soit rien dans le falzard, soit sont totalement inféodés à des intérêts contraires aux leurs, qui sont de bien s’entendre avec un puissant voisin qui a tout ce dont l’U.E. a dramatiquement besoin.

Eux ont des hydrocarbures et des terres rares et nous des écolos hystériques. On peut faire tourner une économie moderne avec les premiers, pas les seconds...

On va tous se faire saigner pour un conflit qui ne profite qu’à l’envahisseur en série planétaire qu’il n’est pas utile de citer.