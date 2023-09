Pourquoi l’Égypte Construit la Plus Grande Rivière Artificielle du Monde dans le Désert ?

L'Égypte est en train d’édifier un nouveau projet pharaonique : la création de la plus grande rivière artificielle du monde. Son objectif ? Transformer 9200 Km² de zone désertique en un nouveau delta, afin d’augmenter considérablement sa surface agricole. Depuis 2015, l’Égypte a déjà gagné 5000 km2 de terres cultivables sur le désert, mais ce n’est pas encore suffisant pour atteindre l’autosuffisance alimentaire. C’est pour cette raison qu’en mars 2021, le président Al-Sissi a annoncé la création du nouveau delta et de la plus grande rivière artificielle du monde, afin de pouvoir irriguer plus de 9000 km² de nouvelles terres agricoles. Seulement, le pays est menacé plus au sud par un autre mégaprojet, situé à plus de 2000 km de là, le barrage de la renaissance en Éthiopie. Pour faire fonctionner ce géant, le pays doit remplir un gigantesque réservoir de 74 km3 en interrompant le cours du Nil Bleu. Et c'est là que la situation se complique car le cours d’eau se dirige en aval vers le Soudan et l'Égypte. Avec le Nil Blanc, c’est l’un des deux principaux affluents du Nil et il fournit à lui seul près de 60 % du débit du Nil en aval. Pour l'Égypte, déjà en quête désespérée d'eau, c'est une inquiétude majeure et une terrible menace pour sa subsistance. Enfin, nous verrons en deuxième partie de cette vidéo qu’il existe un projet similaire au nouveau delta en Afghanistan, avec la construction d'un immense canal de 285 km. Le canal Qosh Tepa doit être construit par les talibans dans le nord de l'Afghanistan afin de détourner l'eau de l'Amou-Daria. Sa construction aurait commencé en mars 2022. Selon les talibans, cette initiative devrait convertir 550 000 hectares de désert en terres agricoles. Le projet devrait ainsi stimuler la croissance économique du pays et le rendre autosuffisant sur le plan agricole.