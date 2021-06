Bild demande pardon...

@Callaway

Là je comprends mieux le sens de la vidéo.

C’est vrai que le confinement avec le système concentrationnaire familial a fait du dégât.

J’étais dans un pays sans confinement mais les enfants sans école étaient aussi sacrifiés, un an sans scolarité ça fera du dégât. Il y avait bien les cours à distance mais dans un pays pauvre internet coute cher. J’avais un paquet qui profitaient de ma box et j’ai aussi pris une box 4G parce que la rue devant chez moi n’était pas une solution et ma terrasse était toujours remplie.

Sacrifice utile ou non, je n’ai pas assez de billes pour donner un avis. A l’époque j’étais contre mais avec peu d’arguments, ceux qui étaient pour n’en avaient pas plus.

C’est l’excès de principes de précautions qui était une des causes de mon départ, philosophiquement parlant j’étais contre le confinement, où j’étais il y en avait pas et c’était pas plus mal, à postériori j’avais raison mais sur le moment il n’y avait aucune raison pour me donner raison.

On peut demander pardon parce qu’ils ont été sacrifiés, mais demander pardon suite à une faute, je ne sais pas. Je suis contre le principe de précaution mais j’ai peut être tord.