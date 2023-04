François Bégaudeau : « Les médias sont fondamentalement de droite ! France Inter est de droite, Radio France est de droite ! »

Il est communément admis que les médias sont très majoritairement de gauche. Mais François Bégaudeau a une vision un brin différente...

Au-delà de cette petite sortie, Éric Morillot s'entretient longuement et en prenant son temps avec François Bégaudeau sur différents thèmes : la bourgeoisie et l'ordre social, la gauche et la droite, le principe de l'élection, Étienne Chouard et la liberté d'expression, la nation, la réforme des retraites... et c'est passionnant !