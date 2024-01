Gérard Miller accusé d’agressions sexuelles et de viol sous hypnose

Le célèbre et très médiatique psychanalyste Gérard Miller est dans la tourmente. Dans une enquête publiée par le magazine Elle fin janvier 2024, celui qui a longtemps été chroniqueur dans les émissions de Laurent Ruquier est accusé d’agressions sexuelles et d’un viol par trois femmes, commis lors de séances d'hypnose dans les années 1990 et en 2004. Il dément.

#exclu : elles accusent #GérardMiller . Plusieurs femmes témoignent d’agressions sexuelles et d’un viol perpétrés par le célèbre psychanalyste, lors de séances d’hypnose. Par @AliceAugustin13 et @cecileollivier ⁰ ? https://t.co/T1Hal8TkOK pic.twitter.com/QMAY1E6W1u

Extrait d'un article du Monde :

Le magazine rapporte notamment le récit de la journaliste et metteuse en scène Muriel Cousin, qui affirme avoir subi des attouchements lors d’une séance en 1990, alors qu’elle avait 23 ans. « Soudain, un truc dans mon cerveau m’a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu’il se passait quelque chose d’anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J’ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon, raconte-t-elle. Il ne m’est pas venu à l’esprit de porter plainte. A l’époque, cela ne se faisait pas. »

Une autre femme dénonce un viol, survenu en 2004, lorsqu’elle était âgée de 19 ans, après avoir assisté à l’émission « On a tout essayé », diffusée sur France 2, à laquelle participait M. Miller. Selon elle, les faits se sont déroulés au domicile du psychanalyste, après un jeu basé sur l’hypnose. « Je ne peux plus bouger. Je suis une poupée qu’on déshabille et à qui l’on peut faire ce que l’on veut », témoigne-t-elle.

Une femme alors âgée de 19 ans et qui travaillait à l’époque comme baby-sitter pour le psychanalyste décrit aussi au magazine une agression sexuelle, en 1993, alors qu’il la raccompagnait chez elle en voiture : « Au moment de me déposer, il m’a soudainement touché les seins et tenté de m’embrasser. Il était plus vieux que ma mère, je gardais ses enfants, ce n’était pas possible ! »

Selon Elle, une comédienne du film Terminale (1998), sur lequel M. Miller était scénariste, aurait par ailleurs aussi « subi une agression sexuelle, sous couvert d’une séance d’hypnose au domicile du psychanalyste, sur le divan de son cabinet ».