Jean-Michel Aphatie choqué par les marques de sympathie de la police envers les Gilets jaunes

En 14-18 on a même vu des soldats Français et des soldats Allemands fraterniser hors des tranchées quand ils sa rendaient compte qu’ils se massacraient au profit de la Finance. La c’est pareil, les flics se suicident , les paysans se suicident, les petites gens se suicident au profit de la haute finance, et il ne faut pas ramener cela aux seules taxes sur le carburant. Cela va bien au delà et ce n’est pas fini. Les journalistes sont particulièrement choyés et avantagés pour dire autant de mal des gilets jaunes. Apathie vit dans un autre monde.