Les éditocrates éblouis par Macron... et en rage contre les gilets jaunes

Les merdias font le boulot pour lequel ils sont payés.Ils essaient d’infléchir la tendance d’un Macron à la dérive ,coupé du monde.Malheureusement,la mayonnaise ne prend plus et plus grave,elle est de moins en moins digeste pour la plupart des Français éveillés.Malgré la gravité de la situation,la cour continue de flatter le roitelet qui ne vit que dans le reflet que lui renvoie ces merdias soumis.Il se croit irrésistible et aimé alors qu’il n’est qu’un méprisable laquais vendu à la finance.