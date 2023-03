Pédo-satanisme et sacrifices d’enfants : Élise Lucet a la mémoire qui flanche

On va rétablir un peu de factuel dans tout ça, ça ne fera de mal à personne.

- âge moyen et médian des victimes d’abus sexuels sur mineurs : 10 ans

- 83% des cas sont des filles

- 44% de ces violences sont incestueuses

- 22% des violences sexuelles sont des viols (rappel : Le viol est un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise (dans ce dernier cas, la victime est trompée par la ruse de l’agresseur). Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale. La pénétration peut être effectuée par le sexe, les doigts, une autre partie du corps ou par un objet.

S’il n’y a pas eu pénétration, il n’y a pas viol mais agression sexuelle. (service-public.fr)

- les victimes sont en situation de handicap 3 fois plus souvent que les enfants de la population générale

- L’agresseur est dans 9 cas sur 10 un homme, âgé en moyenne de 30 ans, mineur dans 30% des cas

Sources :

- Violences sexuelles dans l’enfance, enquête auprès des victimes. Mémoire Traumatique et Victimologie, IPSOS, oct 2019

- "Brown D., Anda R., TIEMEIER H., Felitti V. et al., "Adverse Childhood Experiences and the risk of premature mortality" in American journal of preventive medicine, nov 2009, Vol 37

Autres données :

- 30 % à 50 % des abus sexuels perpétrés sur des enfants sont le fait de jeunes enfants ou d’adolescents.

- 20 % des personnes arrêtées pour délits sexuels ont moins de 20 ans.

Sources : statistiques du ministère de l’Intérieur britannique 2007

- Une très petite minorité avaient manifesté des comportements déviants dès l’âge de 5 ans et demi, mais l’âge moyen des premiers signes de délinquance sexuelle était de 14 ans.

- Plus de la moitié avaient abusé de victimes de cinq ans plus jeunes qu’eux et la majorité avaient abusé de filles. Les chercheurs ont par ailleurs relevé de grandes similitudes entre le comportement des jeunes délinquants et celui des pédophiles adultes.

- La majorité avaient jeté leur dévolu sur des membres de leur famille, des amis et des connaissances.

- Sur les auteurs : Un quart d’entre eux ont subi des violences physiques, 74 % des violences émotionnelles, 71 % des violences sexuelles, 92 % ont été exposés à la violence domestique et 73 % sont issus de familles brisées.

Sources : Le Dr Vizard qui a dirigé une étude sur trois ans portant sur 280 jeunes pédophiles avérés, dont plus de 90 % sont des garçons.

- Certaines études suggèrent que la prévalence de la pédophilie pourrait se situer entre 3 et 5 % dans la population général.

- 94 % des violences sexuelles sur mineurs sont commises par l’entourage proche des victimes

Source : Enquête « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte », association Mémoire traumatique et victimologie, mars 2015

Intéressant aussi, l’évolution de la perception du viol en France par la population :

- 40% de la pop estime qu’une attitude provocante de la victime atténue le viol en 2016 vs. 42% en 2019

Je laisse le lecteur découvrir la suite dans le lien ci-dessous mais on observe très clairement qu’il y a de plus en plus de banalisation du viol chez les jeunes. Est-ce lié à une évolution de la population ? Aux RS ? A l’hyper-sexualisation des enfants qui est générale (pubs, cinoche, etc) ? On note aussi que le viol est globalement nettement moins perçu négativement par les hommes de 18-24 ans que pour le reste de la pop

Source : https://www.memoiretraumatique.org/campagnes-et-colloques/2022-enquete-ipsos-representations-des-francais-sur-le-viol-vague-3.html