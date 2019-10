"Vrai ou Fake" : Rudy Reichstadt démonte les complotismes, du 11-Septembre à QAnon...

En tout cas, on assiste en ce moment à une très grosse fumisterie avec comme d’habitude dans ces cas-là les merdais à la manœuvre. Je veux parler de l’affaire "ukrainegate". Je précise que je suis un anti-trump convaincu, donc il ne s’agit pas de le défendre, mais simplement de mettre en évidence une escroquerie au niveau mondial.

De quoi s’agit-il : on demande la destitution du président US au motif qu’il aurait pratiquer un chantage au pognon envers le président actuel ukrainien afin d’obtenir de la part des service ukrainiens, des informations sur les activités du fils de J. Biden, son concurrent le plus directe à l’élection de 2020.

Commençons par la partie la plus flagrante par son absence, à savoir les explications sur l’affaire "Biden". Avez-vous remarqué l’absence totale dans les medias, d’explications concernant les dites activités du fils Biden, et ce alors que ces mêmes médias nous abreuvent d’explications sur la possible destitution.

Quelle est cette affaire que les médias veulent nous cacher : le fond : le fils Biden après avoir été viré de l’armé pour consommation de drogue, se trouve parachuté dans une entreprise pétrolière ukrainienne, au salaire de 60 000$/mois, et ce alors qu’il ne connait rien à ce domaine. La forme : un juge ukrainien trouvant cette situation "curieuse", décide de lancer une enquête, résultat : le père Biden (qui était à l’époque vice-président de l’Obama) arrive la-bas et exige du président de l’époque Porochenko de virer le dit juge, sinon il ne versera pas le 1 Milliard de dollar d’aide prévu dans le cadre de "soutient" de l’Ukraine, par les USA.

On est bien donc dans une affaire de chantage destiné à empêcher une enquête sur une possible corruption, alors qu’on reprocherait à Donald de faire du chantage afin d’obtenir des informations. ce qui est bien moins grave que de vouloir étouffer une scandale de corruption

On comprend mieux pourquoi la presse préfère se taire sur le fond de l’affaire, et s’en prendre directement au président actuel.

L’autre point "oublié" par la presse, c’est l’accord d’échange juridictionnel entre l’Ukraine et les USA, signé en 1998, permettant ainsi une coopération entre les justices des 2 Etats. Donc Donald serait dans son droit à demander une enquête, mais là aussi motus et bouche cousue.

Et dernier point passé sous silence, c’est la date de versement de la fameuse somme de 400 million sujet du "chantage trumpien". A-t-il été débloqué avant ou après le coup de fil de donald, celui qui a lancé toute l’affaire. Si l’argent à été débloqué avant (même s’il est arrivé après), cela prouvera que le chantage n’existe pas, à moins de faire croire que les délais administratifs seraient en fait des manœuvres destinées à appuyer le dit chantage. .

Conclusion, on va s’attendre à une nouvelle manœuvre hystérique de la part des merdias destiné à baptiser "complotiste" tout individu qui se poserait des question sur cette affaire et surtout sur le vrai rôle des Biden père et fils.