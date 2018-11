11 Novembre sur les Champs Elysées : les Femen aux seins nus attaquent les "Criminels de guerre"

Le samedi 10 novembre, trois militantes Femen manifestaient seins nus contre les "Criminels de guerre" (les militantes voulaient de cette manière dénoncer la présence de "criminels de guerre" parmi les chefs d'État invités dimanche aux commémorations du 11-novembre. — Sputnik), en brandissant le célèbre slogan de Big Brother dans le 1984 de George Orwell :

Elles ont remis ça ce 11 novembre :

#FEMEN faces #TRUMP car on the Champs Elysées in Paris to denounce this gangster party, faking to celebrate peace and end of WW1. #FEMEN believes that restoring world peace with those who are responsible for the ongoing wars is hypocritical. pic.twitter.com/9LfHNM3uJf

— FEMEN (@Femen_France) 11 novembre 2018