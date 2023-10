Danièle Obono (LFI) : « Oui, le Hamas est un mouvement de résistance »

Merci vous tombez à pic pour illustrer cette méprisable manœuvre dont le fond est toujours le même, continuer sans cesse de tenter de disqualifier les seuls opposants conséquents à cette déliquescence politique et démocratique que nous traversons. À la recherche permanente d’expédients et de jeux dérisoires de pseudo-opposants qui voudraient bien jouer entre eux tranquillement la comédie, en semant la confusion et la division, le jeu de qui va challenger l’autre pour servir les mêmes forces économiques et politiques en priant de concert que surtout l’abstention dont ils ont tant besoin ne recule pas.

Les mots les plus forts, crimes de guerre, potentiellement crimes contre l’humanité, ont été immédiatement posés. Immédiatement aussi, l’alliance des tartuffes et des charognards s’est soudée, avec des regards en coin et des arrière-pensées, mais une fois de plus rassemblés dans la supercherie et l’hypocrisie. Unis par la nécessité de dissimuler la réalité de leurs incapacités et propositions politiques et de leur soumission aux mêmes puissances économiques, géopolitiques et médiatiques. La pauvre course aux mandats quoiqu’il arrive, en ramassant des arguments dans les poubelles ou des morgue aussi si l’occasion se présente.Bonne continuation. Nous savons depuis longtemps que nous pouvons compter sur vous.