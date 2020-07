Jean Castex, un sarkozyste, nommé Premier ministre, un inconnu pour Macron, idéal pour gouverner tout seul ?!

Les pensées secrètes de pegaz la tremblote...

"C’est grave ! je viens de relire mon post et c’est affreux.. !! Médor, regarde ce que papa a écrit, il parle de Salomon, des urgences israéliennes, d’Israël, d’Attali, et il donne un lien sur des révélations...mais que m’arrive t-il.. ? c’est le dernier arbrissage qui m’a trop secoué.. ? le tronc de trop, sans doute...

Médor, tu surveilles bien la porte du placard, si Rachel veut en sortir tu aboies et tu fais obstacle...hein.. ? tu dis.. ? articule quand tu aboies, bon sang.. ! oui oui, si elle insiste tu mords...elle ne doit jamais lire ce que papa a écrit...et mon grand Serge...s’il lisait ça il ferait la toupie jusqu’au centre de la Terre à la vitesse d’un Rafale en piqué...

Quoi, Médor ? arrête de remuer la queue, tu vois pas que papa est triste.. ? papa est inquiet aussi...papa a peut-être été contaminé...dans les albums de famille y a que des nazis, je vais sur Agoravox.TV y a que des fachos et des nazis comme ce Norman Blattes, je sors y a que des pots d’échappement de camion, et le matin je léchouille un berger...allemand.. !

Maintenant que Rachel n’a plus d’école à sensibiliser jusqu’en septembre il faut qu’elle s’occupe de moi, qu’elle me guérisse, qu’elle m’exorcise, qu’elle dessoude cette croix gammée coincée entre la glotte et le cerveau...

Pousse-toi Médor, papa va te servir ta gamelle...toujours ça que les juifs n’auront pas...oh noooooon... !!!! ça me reprend...même en bougeant les lèvres.. !!! dégage Médor, papa doit se rendre illico à Auschwitz pour une commémoration urbi et orbi en urgence vitale.. !"