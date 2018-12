Les Gilets jaunes posent un lapin au Premier ministre Édouard Philippe : « Ce lapin-là, je l’ai jamais vu », déclare Serge July

Serge July, ancien patron de Libération : « La situation que vit Edouard Philippe est inédite. Ça n’est jamais arrivé qu’un Premier ministre de la Ve République fixe un rendez-vous à un mouvement (Les Gilets Jaunes) et qu’en gros personne ne vienne. Ce lapin-là, je l’ai jamais vu. »

– LCI, 30 novembre 2018

Invitée de BFM Story vendredi soir, Marlène Schiappa est revenue sur la rencontre manquée entre les gilets jaunes et le Premier ministre. Pour la secrétaire d'État, "Matignon n'est pas un self-service. On ne choisit pas quand on y va".