Les liens troubles entre Macron et McKinsey

« On voit qu’il y a bien plus derrière l’affaiblissement actuel de nos institutions qu’un aveuglement idéologique dont nos dirigeants seraient victimes. Dans les faits, il existe un certain nombre de personnes qui ont un intérêt direct, matériel, à cet affaiblissement. Des gens qui travaillent activement à la destruction de nos institutions communes, pour ensuite pouvoir se nourrir de leurs restes. Une petite classe de consultants, touchant parfois des salaires à 6 chiffres, alors même qu’elle ne produit rien d’utile. Et que sa disparition serait plus une délivrance qu’autre chose pour la majorité des Français, qui elle subit de plein fouet les conséquences réelles de tout celà. Une petite classe dont les intérêts s’opposent directement, frontalement, à ceux du pays et de la majorité de ceux qui le composent. Et qui, pour garantir le maintien d’un pouvoir politique qui lui soit favorable, n’hésite pas à s’impliquer directement, à peser de tout son poids, financier notamment, pour assurer l’élection d’un des siens. Un ancien banquier d’affaires, un ami de longue date, ayant étudié dans les mêmes écoles, sur lequel ils savent pouvoir compter... Un homme, Emmanuel Macron, qui pendant ces cinq années passées à l’Elysée, aura joué à merveille son rôle de président des consultants. Masquant à coups de langage managérial et de présentation powerpoint, la réalité d’une France de plus en plus coupée en deux : les gagnants de sa politique d’un côté, et les autres, toujours plus nombreux, de l’autre. Une situation dont les cadres de McKinsey feraient bien de profiter tant qu’ils le peuvent, car il y a fort à parier qu’elle ne durera pas éternellement... »