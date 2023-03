Mise en GAV pour un post Facebook sur Macron, Valérie témoigne

c’est un honte !!

déjà ce n’est pas une insulte mais un constat en rapport avec des faits établis

on fait la leçon à d’autres pays mais chez nous en France, les droits de l’homme et du citoyen ne sont plus respecter et appliqué depuis longtemps !!

art 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

art 12 : La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

art 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html



ça me fait penser à la pancarte QUI que Darmanin avait qualifié d’abjecte

https://www.bfmtv.com/police-justice/mais-qui-qui-ce-que-signifie-ce-slogan-de-certains-manifestants-anti-pass-sanitaire_AV-202108090152.html



en France en 2023, si tu dis QUI ou si tu dis ORDURE, tu finis devant un tribunal et tout le monde trouve ça plus ou moins normal