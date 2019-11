Nicolas Dupont-Aignan : "On est dans le livre de Michel Houellebecq, Soumission. La soi-disant islamophobie est fausse, alors que les attentats, eux, étaient vrais"

@CLOJAC "À moins que, comme je l’ai déjà exposé, le gène du collabo mutant en gène du dhimmi ne figure dans le génome de nombre de nos chers compatriotes."

C’est purement idéologique. La mutation du socialisme en doctrine marxiste culturelle vient des USA, et fait des ravages en France depuis mai 68.

Elle prône que l’égalitarisme et la liberté individuelle ne s’obtiendront que par la destruction de la toute puissance de l’homme Blanc garant de l’ordre établi, oppresseur colonialiste des minorités ethniques, des musulmans, des arabes, des noirs, des femmes, des gays, des lesbiennes et autres transgenres. L’objectif est donc de déconstruire la civilisation européenne : c’est-à-dire anéantir le christianisme, la famille, la hiérarchie, le patriarcat, la nation, l’armée, la police, l’élite culturelle, le mérite scolaire, l’architecture, la peinture, la littérature.

Le marxisme culturel imprègne la société civile à tous les échelons :

« L’Oréal fait de la discrimination positive et l’assume. Aujourd’hui, lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d’origine étrangère, il a plus de chance d’être recruté que celui qui porte un prénom français de souche. »

Jean-Paul Agon, PDG de l’Oréal



"A compétences égales, et bien désolée, on choisira la femme, ou on choisira la personne venant de autre chose que le mâle blanc, pour être claire."

Anne Lauvergeon, PDG d’Areva



"A la tête de la haute administration, on a principalement des hommes, blancs, qui ont fait l’ENA. On manque terriblement de diversité dans les parcours. Quand tout le monde a le même logiciel il n’y a plus d’intelligence collective."

Marlène Schiappa sur Twitter le 6 janvier 2019

« Ne comptez plus sur moi pour défendre la moindre nomination d’homme à partir de maintenant »

Marlène Schiappa



"Je ne peux pas survivre quand il n’y a que des blonds aux yeux bleus, c’est au-delà de mes forces."

Jean-Luc Mélenchon



Ce militantisme politique provoque un racisme anti-Blanc clairement revendiqué et assumé dans les banlieues françaises où, en moins de 40 ans, les Français de souche ont été éradiqués.