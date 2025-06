Pénurie et déficit : l’échec total de Macron sur la relocalisation des médicaments

Les pénuries et autres tensions d’approvisionnement sur les médicaments sont en constante augmentation depuis 2014 et ont atteint des niveaux critiques depuis 2020. Notre grand leader Macron 1er avait annoncé un grand plan de relocalisation des productions de médicaments. 4 ans plus tard l’échec est total. Le problème n’a fait que s’aggraver.

Chapitre :

0:00 Introduction

0:24 Auto-Promo

1:22 La situation en 2024

6:57 Les promesse de relocalisation de macron en 2020

10:10 L’usine déficitaire de paracétamol

19:41 Gestion de la pénurie

22:32 Scandale Indien : 400 génériques retirés

28:08 Vers un déficit commerciale pharmaceutique

33:41 Sanofi quitte la France et investi en Europe

41:10 Biogaran va délocaliser en Inde ?

47:03 Conclusion et résumé