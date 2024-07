Pourquoi le RN ne peut que trahir ses électeurs (et l’a déjà fait !)

@ged252

avant tout c’est une victoire de la démocratie avec 66.71 % de votants ... du pas vu depuis très longtemps ...

au premier tour 37 élus RN et 32 élus NFG pour 2 seulement pour Ensemble ...

on parle de désistements "républicains" dans les triangulaires possibles et nombreuses ...

la suite à mardi pour savoir qui se présente au deuxième tour ... et bien sûr à dimanche ...

cela dit et même si ça ne me réjouit pas, le RN, avec 9 377 147 voix et 19.01% des inscrits, remporte une victoire ...

comme le NFG avec 8 974 500 voix et 18.19% des inscrits ... et ça ça me réjouit ...

à noter que Ensemble (République en marche) fait à peu près le même nombre de voix qu’en 2017 au premier tour 6 425 529 en 2024 contre 6 391 299 ... et 13 % des inscrits en 2024 et en 2017 ... mais 20 % des exprimés contre 28 % en 2017 ..

à noter aussi Fabien Roussel (PC) battu au premier tour ...