Robert Badinter : « Je vois une jeune fille de 25 ans penser à sa retraite alors que la guerre est à 2 heures de Paris ! »

Aucune crise démocratique pour un "représentant" qui décide en 1981, que la peine de mort sera réservée aux victimes et en aucun cas aux agresseurs qui vivront à nos frais pendant des décennies sans avoir à se soucier des fins de mois. Pas plus d’ailleurs pour un président de conseil constitutionnel qui trouvait que les terroristes luttant contre le gouvernement légitime de Syrie "faisait du bon travail" ou plus récemment que le gouvernement pouvait se torcher avec le "Protocole de Nuremberg" (la "vaccination" expérimentale sous la contrainte de l’épisode sanitaire récent).

Qui sont ces gens sinon qu’on sait qu’ils sont sortis de cette droite complexée qui a mis des décennies à tomber le masque ? Nos saigneurs et maîtres ?

Nous avons couru à la guerre en Ukraine en deux temps majeurs. Au début des années 1990 quand on a dit à la "Russie" en proie à une crise financière grave (inévitablement temporaire vu que le pays est une caverne d’Ali Baba minérale et énergétique) provoquée par le passage à une économie capitaliste, "démerdez vous", quand dans le même temps on aidait massivement la Pologne qui avaient globalement les mêmes soucis.

On a bien plus aidé les allemands à sortir de l’Allemagne nazie, que les russes à sortir du communisme, ce qui a édifié ceux qui croyaient en la vision de Gorbatchev, très naïf pour beaucoup de russes.

La seconde aura été le sommet de l’OTAN à Bucarest (2008) où malgré les demandes réitérées de la Russie on a déclaré que l’Ukraine entrerait dans l’OTAN, six ans avant le coup d’Etat pour la mise en oeuvre de ce plan insensé.

Mélanger une guerre aux responsabilités partagées avec un problème de gestion interne qui peux se faire différemment relève d’une volonté de brouiller la discussion sur le second sujet. Pour le premier, quand nous (les USA) décideront de mettre un terme à cette guerre et bâtir un projet commun de sécurité sur le continent européen, la guerre s’arrêtera. C’est quand on veut ou plutôt quand ils veulent...