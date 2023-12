Débat sur Jésus-Christ : Michel Onfray face à ses contradicteurs

La perfidie et le mensonge de Michel Onfray se dévoilent dans la propagande judéo-talmudique qu’il déploie, en incriminant la religion catholique.

"Il y a des auto-da-fé chez Paul, c’est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, il assiste à un auto-da-fé.

Alors évidemment, on parle de livres de magie, il est bien évident que ce ne sont pas des livres de magie, ce sont des livres des autres religions. J’avais vu, dans une petite ville d’Australie, Saint Paul a joui de l’auto-da-fé, il y avait chez lui cet espèce d’amour de la violence, à chaque fois qu’il est figuré de manière symbolique ou allégorique dans la peinture, dans la sculpture, il a une épée. On me dit oui, mais c’est l’instrument de son supplice. Mais dans ce cas là, pourquoi Saint Pierre est-il représenté avec des clés ? Les clés ne sont pas l’instrument du supplice de Saint Pierre.

Saint Paul est celui qui convertit violemment. C’est celui qui dès le départ, quand il est juif et qu’il commence par persécuter Saint Étienne, il est pour la violence, et quand il change de côté, il est encore pour la violence, et il continuera sans cesse."

Saint Paul (Saül avant sa conversion au Christ) massacrait les chrétiens lorsqu’il obéissait aux lois du judaïsme, c’est donc en tant que juif, sous les ordres des sacrificateurs juifs de la Synagogue, que Saül persécutait les chrétiens :

"je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui. J’ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m’en sont témoins. J’ai même reçu d’eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d’amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir."

Actes 22:3-5

Après sa conversion à Damas, Saint Paul ne manie plus l’épée, ne persécute et ne tue personne, il devient prédicateur et annonciateur de la Bonne Nouvelle (Évangile) du Christ. C’est lui qui est souvent persécuté, emprisonné par les juifs et les romains pour ses prédications :

"Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à l’écart, lui demanda : Qu’as-tu à m’annoncer ? Il répondit : Les Juifs sont convenus de te prier d’amener Paul demain devant le sanhédrin, comme si tu devais t’enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d’entre eux lui dressent un guet-apens, et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu’à ce qu’ils l’aient tué ; maintenant ils sont prêts, et n’attendent que ton consentement."

Actes 23:19-21

Michel Onfray ment quand il proclame que Saint Paul reste un homme violent quand il devient apôtre du Christ. C’est faux, c’est un mensonge dans le but de mépriser et dénigrer le christianisme et la mission de Saint Paul, et cacher la violence du judaïsme, dans une véritable inversion accusatoire.

Si Saint Paul est souvent représenté avec une épée, c’est que le glaive avait symbole de Parole de Vérité :

"prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu."

Éphésien 6:16-17

Après sa conversion, Saint Paul n’a jamais organisé d’auto-da-fé, comme veut le faire croire Michel Onfray. Ceux qui se confessaient et reconnaissaient la parole du Christ, venaient eux-mêmes reconnaître leurs erreurs et brûler leurs faux livres :

"Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent."

Actes 19:18-19