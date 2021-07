C’est le Pr. Didier Raoult qui le dit : le vaccin ARNm n’est pas une thérapie génique

@Fergus—bonjour—@Fergus---Puisque c’est apres avoir bien « »« »reflechi« »« »( parce que les antivaccins, les anti pass souvent non anti vaccins, ne reflechissent pas) que vous avez change d’avis, posez vous la question « Pourquoi une majorite de nos elus si surs de ce vaccin refusent le pass sanitaire pour eux meme et donc la vaccinnation ????pourtant dans leurs assemblees ils risquent fort d’etre des centaines alors que la jauge pour ne pas avoir besoin de pass est de cinquante si l’on veur aller dans des parcs d’attractions, au cinema ,au theatre, au concert ect ; ce »faites ce que je dis mais pas ce que je fais", est assez inquietant ???et pareil pour les forces de l’ordre qui viendront vous controler bien souvent sans masques et sans etre vaccines ???Et pareil pour les transports ou il faudra le pass donc etre vaccine pour s’assoir dans un tgv mais pas dans les trains de banlieu et le metro ou aux heures de pointe les usagers sont epaule contre epaule, serres comme des sardines.j’attends toujours votre reponse ??????