Hospitalisations, mortalité, retour sur 2 ans de mensonges

01 Février 2022

Israël :

« Actuellement, la plupart de nos cas graves sont vaccinés », a déclaré le Pr Jacob Jeris.

Le vaccin n’a donc aucun impact concernant les formes graves et c’est pourquoi (seuls) 20 à 25% de nos patients ne sont pas vaccinés. »



Le récit COVID-19 poussé par les médias et les chefs de gouvernement tels que le président américain Joe Biden, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le premier ministre israélien Naftali Bennett est que si le vaccin COVID ne protège pas contre l’infection ou la transmission, il protège contre les maladies graves et décès. Ce sont les non vaccinés, disent-ils, qui comptent les cas les plus graves et accablent les hôpitaux.

Auparavant, le vaccin était salué comme une protection contre la transmission du virus et avant cela, une protection contre l’infection.

Cependant, de plus en plus d’hôpitaux et même de ministères de la santé sont sortis ces derniers jours pour révéler que ceux qui sont vaccinés semblent être les plus en danger.

