« Il n’est plus question de science aujourd’hui, mais d’obéissance », tacle le Professeur Raoult

@JL

Vous avez raison JL, mais je ne suis pas du tout certaine que les grandes manœuvres, préparées depuis fort longtemps on l’aura presque tous ici compris, aboutissent.

Les réactions contre ce délire sanitaire et le totalitarisme de contrôle pour tous sont en réalité de plus en plus nombreuses et importantes partout dans le monde occidental.

La plupart des gens n’en est pas convaincue uniquement parce que les médias officiels prennent bien soin de ne pas relayer, à alors juste à la marge et vite fait, cette réalité... des fois que ça regrefferait quelques bolas à certains émasculés de la première heure.

Les politichiens français sont tellement à la ramasse, tellement honnis voire détestés, sans quasiment aucune exception, qu’ils s’agitent et accélèrent leurs nombreux effets d’annonce tous les deux jours. Ceci expliquant cela en l’occurrence...

On va devoir continuer à résister, à slalomer entre les contraintes et les contrôles iniques mais il faut tenir. A la fin, les peuples gagneront. En dépit de la puissance colossale de nos ennemis (on dira, le Système, par commodité de langage) aucun régime totalitaire ne tient longtemps, à plus forte raison quand ce totalitarisme a l’ambition illusoire d’instaurer un empire global.