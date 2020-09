André Comte-Sponville : « Il faut arrêter de se faire dominer par la peur ! »

@Mervis Nocteau

c’est de l’ironie j’imagine ?

Que vous insistiez à signifier qu’il était aristocrate et non bourgeois (le bourgeois c’est andré comte), révèle que vous n’avez rien compris sur le fond de mon propos...ce que je dénonce, c’est cette caste à l’abris du besoin qui se la joue "libre" et qui s’auto congratule dans le temps...je dénonce au même titre tous ces "sages" haut perchés socialement à l’abris du besoin, à la manière d’un dalai lama, qui vous parlent de liberté et d’instant présent...la plus grande partie de la littérature est écrite par les castes plus ou moins nanties, parce qu’ils avaient le temps et le loisirs de le faire...Toute la "pensée" qui découlent de ça est biaisée et nie la souffrance de l’homme qui doit se battre pour mettre du pain sur la table chaque matin.

Si vous n’êtes pas d’accord avec ça, je vous invite à argumenter et évitez les attaques ad hominem.