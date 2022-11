Blocage du périphérique par les militants de "Dernière Rénovation"

@sirocco

"Vous bloquez pour faire chier les automobilistes et, avec un peu de chance, pour passer à la télé".

Ils n’ont pas besoin de chance pour passer à la télé. Ils y passent tout le temps ! Ils sont même encouragés par les médias. Ce sont les marchés colossaux de demain. Je connais des militants "Pro-relèvement des salaires", qui ont pris la place du christ dans une église. Ils ont été mis en garde à vue au commissariat et incarcérés directement à la prison. Ils seront jugés à Pâques. Aucune télé, journaux ni PQR n’en a parlé.



Au siècle dernier on a construit les maisons avec des pierres pour faire des murs épais de 50 cm pour résister au froid et au chaud, puis en parpaing puis en brique, puis on a construit deux maisons en une (avec une couche de laine de verre entre deux parois) puis on a mis un double vitrage simple aux menuiseries qu’on a rendu étanche et on a isolé les plafonds, puis on a triplé le volume d’air de ces vitrages et comme on ne respirait plus d’air frais on a installé des systèmes de ventilation, puis on commence à isoler par l’extérieur les maisons. Puis on remplace les chaudières au fuel et au gaz par des pompes à chaleur ainsi on peut rafraichir l’été, on remplace les radiateurs en fonte par des grill pain, on bourre les planchers béton de tuyau alimenté par des compresseurs, on enterre des mètres de tuyauterie sous des surfaces inutilisables, le marché et énorme et massif....bref de l’innovation pour du business ! Il faut bien des actions télécommandées pour qu’un citoyen ordinaire se mobilise massivement pour payer encore et encore ce que clamait Lavoisier : ’Rien ne se crée, rien ne se perd tout se transforme".