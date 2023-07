@charclot



a tous les gros et gentils petits fachos qui bandent en pensant à Tati Gegene, je ne vous ferais pas un cours sur la préservation de la police vichyssoise (qui arrêtait et aidait à la déportation des résistants français ) et de sa continuité sous la gouverne de Maurice Papon et les joyeuses séances de natation et autres ratonnades collectives pas plus que je ne vous ferais remarquer qu’au sortir de la guerre d’indépendance algérienne l’ensemble des petits tortionnaires formés par Bigeard aux centres d’instruction à la pacification et la contre guérilla ont bien du être reclassé ce qui fut avantageusement fait pour l’intérêt des patrons et autres dominants abscons. Je ne vous ferais pas remarquer non plus qu’à moins d’être un possédant un vrai vous n’avez d’autres choix que de baisser votre calbut pour recevoir l’intromission d’objets contondants et de dire merci avec une grande joie, pratique ancienne dans bien des commissariats et qui, la grâce en soi rendu à qui le mérite, n’a plus cours aujourd’hui pas plus que la ligature aux radiateurs en surchauffe ou l’interrogatoire au bottin pas plus d’ailleurs que le gazage des cellules avant et pendant la garde a vue pas plus d’ailleurs que les chutes accidentelles sur le marche pied de l’estafette et fermes la parce que ça va être la tienne de fête et les joyeuses parties de claques avec la chevalière retournée....

Tas de gentils petits conservateurs qui priez le petit Jesus dans cette merveilleuse église qui protège ses sodomites vous pouvez raconter vos salades à de jeunes âmes sensibles et soumises à votre dialectique brutale et bornée mais ce n’est pas possible avec ceux qui vous connaissent et qui vous ont subi : lâches seuls mais forts en groupe, prenant votre pied à la souffrance d’autrui et de vos truies ! Les Batskin ça court pas les rues, enfin si justement , mais celui là se bat (à tort, certes, mais il met sa vie en jeu contre le black dragon) vous, vous êtes 50 à partir dans l’autre sens et venir après vous vanter de la branlée que vous avez foutu à "cette salope de gnoul" alors que vous étiez loin ou même pas là Je vous le répète seul vous ne saurez jamais faire autre chose qu’aboyer et sans un maitre qui vous tient en laisse serré vous restez caché derrière vos volets dés que ça commence à fumer.

Toute votre vie vous confondrez défendre le pays et satisfaire votre égo. Vous ne défendez pas les valeurs de la France parce que vous êtes trop radins pour défendre l’Égalité, trop égoïstes pour aimer la Fraternité et totalement inaptes à l’usage de la Liberté. Du coup vous aurez les maîtres que vous méritez et il ne se passera pas longtemps avant que vous ne pleuriez !