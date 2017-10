Les versions officielles des assassinats du président des USA John F. Kennedy (en 1963) et de son frère cadet Robert F. Kennedy (bien parti pour devenir lui aussi président en cette année 1968), ne semblent pas trouver grâce aux yeux de Marc Dugain... Et pour cause, ces versions officielles falsifiées ne serviraient qu'à maquiller (à la truelle) un véritable coup d'Etat ! Je vous laisse écouter ce que dit Marc Dugain de ce complot, en direct sur une chaîne de la télévision publique française, le jeudi 28 septembre 2017

Le besoin irrépressible de vérité de Marc Dugain

Vidéo ajoutée le 29 sept. 2017 sur la chaîne La Grande Librairie - durée 13:02

-Leurre : Lee Harvey Oswald fait office de leurre... -Paranoïa : "je ne pense pas qu'on soit paranoïaque dès le moment où on remet en question une histoire officielle qui a été faite par des gens qui voulaient dissimuler une vérité." -Coup d'Etat : "Et la vérité qui est derrière, il faut bien le dire, c'est un coup d'Etat. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'Etat qui a été fomenté, qui a permis d'éliminer les Kennedy du pouvoir, et qui a ensuite déjà permis à la guerre du Vietnam de prospérer considérablement, et qui surtout a sonné le glas de la contre-culture. C'est-à-dire de l'alternative à ce système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système d'avidité sans fin, et qui sur le plan écologique nous conduit dans une impasse totale. (...) En tuant Robert, ils ont tué l'alternative." -Réécrire l'histoire : "sur la question de réécrire l'histoire, je pense que c'est une question fondamentale, dans la mesure où la première écriture de l'histoire, c'est ceux qui la font, ceux qui ont des intérêts très forts à un moment donné. Ces gens-là ont tendance à nous raconter une fiction. Et je parle de l'assassinat de Kennedy : la théorie du tueur isolé, le rapport Warren, c'est une fiction..."

Compléments sur l'assassinat de Robert F. Kennedy :

« Selon tous les témoins présents, lorsque Sirhan Sirhan ouvrit le feu sur Robert Kennedy, il était positionné de face et à une distance estimée de 1 à 1,5 mètre. Or, le médecin légiste a déterminé que la balle mortelle a été tirée dans la nuque de Kennedy, derrière l'oreille droite et à bout portant. » (Wikipédia)

« Dans le couloir menant à la salle de presse, sur la gauche, un homme « juché sur une petite table en métal », selon l'ancienne actrice, tire par deux fois sur Bob Kennedy. C'est Sirhan Sirhan. Il est aussitôt jeté au sol et désarmé. « Mais il a tiré deux fois et pas huit », précise Nina Rhodes-Hughes.

C'est alors que des coups de feu en rafale éclatent sur sa droite, en pleine confusion. Le sénateur Kennedy s'effondre, mortellement touché. « Je n'ai pas vu qui a tiré, précise la retraitée, mais il y a eu entre douze et quatorze coups de feu et je suis convaincue que ce sont ceux-là qui l'ont tué. » Une thèse accréditée par d'autres témoins, eux aussi ignorés par le FBI.

Melanson a obtenu copie du rapport du FBI déclassifié. À sa grande surprise, Rhodes-Hughes découvre que son témoignage a été falsifié. Le FBI lui fait dire qu'il y a eu « huit coups de feu » et non plus « douze à quatorze ». Le grand homme blond en smoking, lit-on également, aurait demandé à Pierre Salinger « où il fallait aller ensuite ». « C'est faux, il n'a parlé à personne, il a juste attrapé le sénateur par le bras », s'insurge Nina, qui recense quinze erreurs factuelles dans le rapport - et beaucoup plus encore selon Melanson, décédé depuis, en 2006. » (Le Figaro, 4 mai 2012, Meurtre de Robert F. Kennedy : un témoin contradictoire)

Compléments sur l'assassinat de John F. Kennedy :

QUI A TUÉ JOHN FITZGERALD KENNEDY ? (22 NOV. 1963) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

Vidéo ajoutée sur la chaîne HISTOIRE ► ÉMISSIONS DE RADIO « 2000 ANS D’HISTOIRE » | « AU CŒUR DE L’HISTOIRE » - durée 29:07

-Conclusions de l'autopsie incohérentes

-Lee Harvey Oswald : pas de procès verbal, pas d'enregistrement de ses déclarations...

-Jack Ruby plaidant coupable n'a pas été interrogé pendant son procès...

-"Les conclusions de la Commission Warren, établissant la seule culpabilité d'Oswald dans l'assassinat, n'empêchèrent pas les contestataires et critiques. Ceux-ci se focalisant sur la non prise en compte de témoignages et de pièces du dossier, ainsi que sur la théorie de la balle unique, selon laquelle une seule balle avait causé trois blessures en traversant les corps de Kennedy et du sénateur Connaly."

Assassinat de JFK, le combat de Jim Garrison pour la vérité (John Fitzgerald Kennedy)

Vidéo ajoutée le 21 nov. 2013 sur la chaîne Les non-alignés - durée 27:05

De nombreux commanditaires (et exécutants) ont été désignés suite à l'assassinat de JFK : un noyau influent au coeur des services secrets américains et du Pentagone (complexe militaro-industriel), le "clan texan" du vice-président Lyndon B. Johnson, la mafia, la french connection, les anti-castristes...

Concernant les possibles tireurs présents à Dallas ce 22 novembre 1963, plusieurs pistes sont évoquées dans cette vidéo : Roscoe White, Lucien Sarti, Jean Souètre, Michel Mertz...

Et dans cette autre vidéo la piste israélienne est avancée pour expliquer l'assassinat, sur fond de désaccord JFK / Ben Gourion à propos du programme nucléaire israélien à Dimona.

Bien évidemment, toute ressemblance avec des événements tragiques survenus un 11 septembre serait un pur hasard : version officielle incohérente, Commission d'enquête bidon, témoignages contradictoires non pris en compte, des pièces du dossier ne confortant pas la version officielle restent classées (ou sont falsifiées, ou disparaissent, ou sont tout simplement ignorées), des éléments présentés comme des preuves de la version officielle sont de l'ordre du miraculeux ("balle magique", "passeport magique"...), des leurres (patsies) désignés d'office comme les seuls coupables, etc.

