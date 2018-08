Dans la tête d’un flic | Documentaire complet | ARTE

Dans la tête dun flic | Documentaire de François Chilowicz | France, 2018, 56mn

D'un côté, la mort d'Adama Traoré, la blessure grave infligée à Théo L., les violences à l'encontre de citoyens lors des manifestations contre la "loi travail", les débordements, les bavures. De l'autre, les cocktails Molotov brûlant grièvement un policier, l'attentat de Magnanville et son couple de fonctionnaires assassinés à leur domicile et, au quotidien, les insultes, les crachats, la violence, la déconsidération, la hiérarchie qui, souvent, reste muette et le taux de suicides, de 36 % supérieur à la moyenne nationale… L'incompréhension grandissante entre les forces de l'ordre et les citoyens crée une fracture dangereuse pour l'État. Brisant le devoir de réserve que la fonction leur impose, de nombreux policiers battent régulièrement le pavé depuis 2016, pour manifester leur colère. Sept d'entre eux sortent du silence et se livrent à François Chilowicz.

