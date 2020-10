Droit de manifester en Macronie : entre répression judiciaire et violences policières...

Le 29 sept. 2020. Amnesty International dénonce les entraves à la liberté de manifester en France

Le 30 sept. 2020. DROIT DE MANIFESTER : AMNESTY INTERNATIONAL ÉTRILLE MACRON

L’ONG Amnesty International vient de sortir un rapport sur l’état du droit de manifester en France. Le constat est accablant pour le pouvoir. Entre les violences policières et la répression judiciaire, tout est fait pour décourager les gens qui voudraient descendre pacifiquement dans la rue.

Anne-Sophie Sempere, chargée de plaidoyer pour Amnesty France résume le rapport d’une soixantaine de pages ainsi : “De manière très schématique, il y a deux moyens d’entraver le droit de manifester : Il y a tout ce qui relève du maintien de l’ordre et donc de l’usage illégal, excessif de la force. On peut avoir peur de se rendre en manifestation parce qu’on ne veut pas être sous les gaz lacrymogènes ou les tirs de LBD. Puis le deuxième aspect, c’est ce qu’on dénonce dans ce rapport, c’est tout ce qui relève des poursuites et des arrestations de manifestants. Et donc de l’utilisation du droit pénal contre des manifestants pacifiques. Aujourd’hui, ces deux tendances existent en France. Ce constat est inquiétant”.

Le rapport dénonce l’arsenal de lois répressives, et souvent contraire au droit international, mises en place depuis quelques années pour museler les mouvements sociaux. Délit de dissimulation de visage, délit de groupement en vu de commettre des violences, gardes à vues abusives, outrage. Toutes ces infractions aux définitions vagues conduisent à l’arbitraire policier. Ce rapport est la première étape d’une campagne mondiale appelée “Eyes on France”. Une pétition a également été mise en ligne. Son objectif est de faire pression sur les autorités et les obliger à respecter le droit de manifester. (Le Média)

Le rapport complet ("La loi comme arme de répression des manifestants pacifiques en France") : https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/b8677a48-c72b-4b52-a21e-eb86ee0f26fb_AI_Rapport_Droit+de+manifester+en+France_FR.pdf

La pétition : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/petitions/manifestants-pas-criminels