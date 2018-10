Enquête choc de Gérard Davet et Fabrice Lhomme : "L’islamisation progressive du 9-3 est bien une réalité"

Plusieurs choses :

Rien que le titre est sidérant : arabe, français, anglais... globish dans un même titre/sous-titre. Inutile de préciser que je le lirai le 17/10 mais en librairie, sans l’acheter donc...

- Ensuite la méthode : la recherche est souvent réalisée par des étudiants mais à partir d’un certain moment et, eu égard à la gravité de la situation, il paraît déraisonnable de confier de tels projets à des étudiants. On comprend aussi qu’il y a d’immenses lacunes sur ce phénomène qui détruit notre pays. Je suis en revanche d’accord avec la démarche et le constat : trop d’idéologues s’expriment. Faisons donc des stats, des enquêtes de terrain, des études pour déterminer au plus juste la réalité mais au risque de surprendre (pas grand monde en vérité), oui, le 93 est devenu un département musulman. Le 91 et le 94 sont en passe de le devenir. Le cauchemar est en marche et généralement il ne respecte pas les conventions de Genève, lui.

- Ces tartuffes qui déclament que la pratique de la religion "ne pose aucun soucis" sont soit des idiots soit nous prennent pour tels. Cette histoire de séparation des musulmans et des islamistes est grotesque. La relation mathématique exacte est que M ? I = M .