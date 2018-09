Eugénie Bastié fait polémique : "Une main aux fesses n’a jamais tué personne"

Léa Salamé : Je crois qu’une main aux fesses n’a jamais tué personne, contrairement aux bonnes intentions qui pavent l’enfer des utopies écrivez-vous. Franchement est-ce que c’était vraiment nécessaire à votre démonstration que de dire...

Eugénie Bastié : Non je ne revendique pas la main aux fesses. Je m’érige contre la victimisation excessive, qui à mon avis est une régression puisqu’on considère dans une certaine frange du mouvement MeToo que la femme finalement doit être traitée comme un enfant, c’est-à-dire qu’elle est innocente a priori et finalement on veut appliquer les mêmes critères aux femmes qu’on applique aux enfants, et pour moi c’est une régression quasiment victorienne. Et je crois qu’il faut hiérarchiser les violences, hiérarchiser les souffrances. par exemple hier le JDD a fait sa une sur les femmes battues, il me semble en effet qu’il est urgent de combattre les violences faites aux femmes, notamment physiques, mais je trouve que dans ce mouvement qui charrie et qui met dans le même sac finalement de l’allusion sexuelle, de la remarque sexiste en passant par la main sur les fesses en allant jusqu’à l’agression et au viol, on finit par mettre toutes les violences dans le même sac et ne plus les hiérarchiser.

Salamé : Oui mais en disant la main aux fesses n’a jamais tué personne...

Bastié : La main aux fesses n’a jamais tué personne c’est vrai.