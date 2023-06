Marche en hommage à Nahel : moment festif lorsque la mère de la victime fait pétarader une moto https://t.co/ZFATni0lho pic.twitter.com/Al52ANnac7 — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 29, 2023

La mort d'un délinquant multirécidiviste âgé de 17 ans, abattu par un policier à Nanterre alors qu'il essayait de prendre la fuite à bord d'une Mercedes AMG, et les suites de ce drame, "marche blanche", émeutes, dégradations, tendent à révéler l'opposition de deux France, sans doute irréconciliables.

D'un côté, la France des cités, soutenue par Kylian Mbappé, Omar Sy ou Matthieu Kassovitz, la France insoumise et son leader charismatique Jean-Luc Mélenchon, mais aussi la presse de gauche comme Libération qui, après avoir dénoncé la récupération par l'extrême droite de crimes comme celui de Lola, 12 ans, ne s'est pas fait prier pour exploiter la mort de Nahel et dénoncer comme à son habitude la police.

De l'autre côté, la France "old school" (comme dirait Michel Onfray), soutenue par le RN et timidement par la droite dite républicaine, peu attendrie par le décès d'un délinquant, dont il convient de rappeler le pedigree (quant à Macron, peu concerné par ce qui se passait, il a été vu assistant à un concert d'Elton John).

Selon des informations Europe 1, le jeune homme était connu pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires et avait été mis en cause à cinq reprises pour des refus d’obtempérer depuis 2021. Par ailleurs, il était connu des services de police pour des faits de droit commun, à savoir recel et rébellion contre des policiers en 2020. En février 2022, il avait été mis en cause pour utilisation de fausses plaques d’immatriculation, recel et circulation sans assurance. En janvier et mars 2023, il a de nouveau eu affaire aux forces de l’ordre pour consommation et vente de produits stupéfiants.

Comme de coutume en ce genre d'occasion, les proches de la victime ont assuré que Nahel était « très, très gentil » et « apprécié de tout le monde ». A l'exception peut-être des forces de l'ordre qui commençaient à bien connaître le loustique pour ses multiples infractions. D'ailleurs, peu avant le tir fatal, le procureur de Nanterre nous apprend que Nahel avait commis un premier refus d'obtempérer avant de prendre la fuite. Durant la course poursuite, il avait mis en danger un piéton et un cycliste, selon les témoignages des policiers et la vidéosurveillance.

Selon le procureur de #Nanterre, #Nahel a commis un 1er refus d'obtempérer avant de prendre la fuite. Durant la course poursuite, il a mis en danger un piéton et un cycliste (témoignages des policiers et vidéosurveillance).pic.twitter.com/tpOQ5u8WX3 — Gilbert Collard (@GilbertCollard) June 29, 2023

Mais c'est durant la "marche blanche" de ce 29 juin que l'opposition entre deux France s'est le plus clairement manifestée, certains étant choqués par l'attitude de la mère de la victime alors que d'autres l'ont trouvée très digne dans son deuil.

C'est ainsi que Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de Regards, et chroniqueur sur BFMTV, salue la dignité d'une mère :

Un sourire pour la justice, un sourire pour la paix : la dignité d’une mère qui vient de perdre son fils et qui commence une lutte aussi douloureuse que puissante #JusticepourNahel pic.twitter.com/3dFymVakbA — pablo pillaud-vivien (@ppillaudvivien) June 29, 2023

A quoi il s'est rapidement vu répondre ceci :

Julien Rochedy a constaté chez la mère de Nahel une manière exubérante de faire son deuil très différente de celle, pleine de pudeur, qu'il concevait jusqu'ici :

Je n’ai pas fait de commentaires, mais franchement, j’ai vraiment l’impression que nous sommes des gens très différents. Les mamans que je connais ne pourraient pas prononcer un mot pendant une semaine tellement leur douleur serait grande. Elle, elle était en live Instagram le… — Julien Rochedy (@JRochedy) June 29, 2023

Même sentiment chez Jean Messiha :

Surréaliste : montée sur un char, tout sourire aux côtés d’Assa Traoré, la mère de #Nahel salue la foule en distribuant les bisous comme si elle était à un mariage.



Mais qui sont ces gens ?#emeutes #marchedelarévolte #Nanterre#GGRMC#racaille#ViolencesPolicieres#hijab… pic.twitter.com/kHzv52pIQM — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) June 29, 2023

D'autres réactions similaires :

Le niveau de malaise de ces images.



On dirait qu’elle est entrain de porter la flamme olympique avec Assa Traore en invité exceptionnelle face à la foule en délire.



Pas une marche blanche à la mémoire de son fils. #Nanterre pic.twitter.com/g8qS5v8mAi — Victoria Tedeschi (@ToriT08) June 29, 2023

A quel moment tu fais la fête comme si t'avais gagné la Coupe du Monde le lendemain de l'assassinat de ton fils de 17 ans ? #Nahel #Nanterre #MarcheBlanchePourNahel #MarcheBlanchePourNael pic.twitter.com/41Dzk8zzhD — Un être humain (@Un_EtreHumain) June 29, 2023

Mais le summum de la sidération, on a pu l'observer en réaction à ces images où l'on voit la mère en deuil, deux jours seulement après la mort de son fils, faire pétarader une motocross dans un moment festif peu compréhensible pour des Européens habitués aux douleurs silencieuses, en tout cas discrètes et pudiques :

Commentaire de Pierre Sautarel, administrateur du site Fdesouche :

Tout cela offre quand meme pas mal de circonstances atténuantes au petit Naël ? Comment tu peux te construire sainement dans un tel environnement.

Effectivement, avec un tel exemple, dur, dur de devenir un citoyen modèle...