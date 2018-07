Marlène Schiappa accuse Jean-Claude Van Damme de "mansplaining"

Petit accrochage, dans ONPC, entre la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et l'ancienne gloire du kick-boxing au cinéma.

« Ce que vous venez de faire Jean-Claude Van Damme, c’est du mansplaining. C’est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu’il sait mieux qu’elle des choses sur son propre domaine d’expertise. » @MarleneSchiappa #ONPC pic.twitter.com/v6rpbHLkEz — En Marche (@enmarchefr) 30 juin 2018

« Tu es une femme, je suis un homme. Il y a des femmes qui aiment travailler comme toi et qui savent faire deux choses : s’occuper des enfants et travailler. Il y a des femmes qui aiment et qui veulent rester à la maison. Elles aiment bien les enfants. Si toutes les femmes travaillent, qu’est-ce qu’ils font les enfants à la maison ? », a lancé Jean-Claude Van Damme, suscitant des huées face à une Marlène Schiappa interloquée. La ministre féministe était venue évoquer avec Laurent Ruquier la situation des femmes actives.

« Ce que vous venez de faire ça s’appelle du mansplaining, quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu’il sait mieux qu’elle des choses sur son propre domaine d’expertise », a répondu la ministre face aux propos "machistes" de son interlocuteur.

Le mansplaining est « un concept féministe qui désigne la situation où un homme (en anglais man) se croit en devoir d'expliquer (en anglais explain) à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, généralement de façon paternaliste ou condescendante. Il s'agit d'une notion développée par les mouvements féministes américains, en particulier sur Internet ».

La discussion a parfois pris des accents surréalistes. L’acteur a ainsi lancé : « Une femme c’est une femme, un homme c’est un homme, un chien c’est un chien, un film c’est un film », suscitant les louanges de Yann Moix pour qui JCVD a « une manière de parler qui dénote par rapport à tous nos contemporains qui formatent leur langage ».

Putain Jean Claude je t'aime ptdrrrrrrr ??? #ONPC pic.twitter.com/wGfLg7Qdk6 — Quel Rapport Avec Le Respect ? (@QRALRespect) 30 juin 2018

En revanche, la ministre s’est dite « choquée » par la comparaison faite par la star belge, qui semblait découvrir l’existence du mariage pour tous :

« Les femmes se marient, les hommes se marient, les chiens se marient… »

« La dernière fois que quelqu’un a fait un parallèle entre l’homosexualité et la zoophilie, c’était un élu du Front national en conseil municipal. Il a été condamné par la justice à une amende. Je trouve ça très choquant », s’est-elle insurgée.

D'ailleurs, au lendemain de la Marche des Fiertés, des homophobes (les intégristes de Civitas, Hani Ramadan, etc.) ont fait circuler sur Twitter un cliché montrant des hommes cagoulés tenus en laisse (comme des chiens) devant des enfants, en laissant penser que le cliché venait d'être pris à Paris.

La #MarcheDesFiertes #LGBT c'est aussi cela ! Vous trouvez cela acceptable ? Pas nous ! pic.twitter.com/QBadbsLtW8 — Civitas (@Civitas_) 30 juin 2018

En vérité, le cliché circule depuis au moins 2016 et a été pris à l'étranger ; des sources parlent de Columbia, d'autres de Berlin.

« Si tous les hommes se marient ensemble et si toutes les femmes se marient ensemble, comment on va faire des enfants ? », s’est enfin interrogé JCVD, laissant la ministre sans voix. « On est loin de ça, rassurez-vous ! », a conclu en riant Laurent Ruquier.

L'entretien dans son intégralité :