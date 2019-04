Comment évaluer les dégâts subis par la cathédrale Notre-Dame ravagée par le feu ?

Et quels sont les enjeux d'une « restauration patrimoniale » pour un tel édifice ?

Clément Salviani nous donne un éclairage particulièrement intéressant sur ces questions :

Notre-Dame : les enjeux d‘une « restauration patrimoniale »

Vidéo ajoutée le 17 avril 2019 sur la chaîne Mediapart - durée 19:24

Conversation avec Clément Salviani, archéologue et enseignant, chargé d’études et de recherche à l’Institut national de l’histoire de l’art.

Est-il possible de reconstruire les charpentes médiévales de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?

Rebâtir des charpentes médiévales en 2019

Vidéo ajoutée le 18 avril 2019 sur la chaîne Radio-Canada Info - durée 4:00

Est-il possible de reconstruire les charpentes médiévales de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été victime d’un incendie lundi soir et qui a été partiellement détruite ? Jean-Michel Leprince a rencontré Patrick Moore, le seul charpentier des Amériques membre des Compagnons du Devoir, une confrérie qui possède les techniques utilisées à l'époque des cathédrales.

Notre-Dame, sa charpente et ses toits - Toute l'Histoire

Vidéo ajoutée le 17 avril 2019 sur la chaîne Toute l'Histoire - durée 4:54

La charpente de Notre-Dame était le plus vieil ouvrage du genre à Paris. Retour sur les coulisses de la Cathédrale. Extrait du documentaire "Au Coeur de Notre-Dame" : L'une des icônes les plus célèbres de l'une des villes les plus célèbres du monde, la cathédrale Notre-Dame accueille aujourd'hui plus de 13 millions de visiteurs par an. Ce film, avec un accès sans précédent au fonctionnement interne de ce monument des plus sacrés, raconte l'histoire du bâtiment et de ceux qui y travaillent faisant partie d'une tradition remontant à plus de 8 siècles !

Notre-Dame : Les photos inédites de l'intérieur de la cathédrale

Vidéo ajoutée le 17 avril 2019 sur la chaîne Le Parisien - durée 2:43

Au lendemain du gigantesque incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, Christophe Belin, photographe à la mairie de Paris, a pu pénétrer à l'intérieur de la cathédrale et immortaliser les dégâts. Il nous raconte.

- - - - - - - - - - - - - - - - > Pour aller plus loin < - - - - - - - - - - - - - - - -

Les Reliques Sacrées de Notre-Dame - Toute L'Histoire

Vidéo ajoutée le 17 avril 2019 sur la chaîne Toute l'Histoire - durée 4:55

Elles ont été sauvées grâce au travail des pompiers. Découvrez les secrets des reliques de Notre-Dame de Paris. Extrait du documentaire "Au Cœur de Notre-Dame" : L'une des icônes les plus célèbres de l'une des villes les plus célèbres du monde, la cathédrale Notre-Dame accueille aujourd'hui plus de 13 millions de visiteurs par an. Ce film, avec un accès sans précédent au fonctionnement interne de ce monument des plus sacrés, raconte l'histoire du bâtiment et de ceux qui y travaillent faisant partie d'une tradition remontant à plus de 8 siècles !

L'orgue de Notre-Dame de Paris - L'Info du Vrai du 16/04 - CANAL+

Vidéo ajoutée le 16 avril 2019 sur la chaîne L'info du vrai - durée 5:20

Notre-Dame de Paris, Olivier Latry - Jean-Sébastien Bach - Toccata & Fugue

Vidéo ajoutée le 13 mars 2019 sur la chaîne Forte Music - durée 10:54

Olivier Latry joue Johann Sebastian Bach - Toccata & Fugue en ré mineur, BWV 565 Sur l'orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris Un film de Dorian & Hugo Video produit par Gump & La Dolce Volta

Un documentaire sur l'histoire de la construction des chefs-d’œuvre de l'art gothique :

Les cathédrales dévoilées | ARTE

Vidéo ajoutée le 16 avril 2019 sur la chaîne ARTE - durée 1:20:45